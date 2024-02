Superconcerto dedicato agli innamorati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un viaggio da Beethoven a Debussy e dalla musica jazz fino alle colonne sonore più famose, scritte dal maestro Ennio Morricone. Stasera, a Cusano Milanino, la festa di san Valentino sarà celebrata con un concerto, che vedrà come protagonista il pianista Leonardo Locatelli, direttore artistico dell’associazione culturale Traumerei-Sogno che si occupa di progetti musicali ad ampio respiro e collabora con realtà nazionali su tematiche di alto valore sociale e divulgativo. L’evento pensato per glisi intitola “Suonando alla luna“ e si terrà domani alle 21 al teatro San Giovanni Bosco (via Lauro 1). La manifestazione "è completamente ispirata e dedicata al cielo eastri, che per secoli sono stati raccontati da pittori, musicisti e scrittori", hanno spiegato gli organizzatori. L’iniziativa proporrà un momento romantico, grazie alle musiche ...