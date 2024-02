Superbike | Round Portogallo | una grande novità per i fan!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Unasuccosa a dir poco all’interno del prossimo Mondiale 2024 dedicato alla categoria delle moto derivate. Nulla di cataclismatico, come il nuovo regolamento che entrerà in vigorie in questa annata, ma il campionato iridato dominato, fin qui, dalla Ducati di Alvaro Bautista aggiunge un tassello in più sotto alla voce “sorprese”. In, infatti, si è deciso di fare correre ildi(9-11 agosto a Portimao) a orario di cena. Un format completamente diverso rispetto al passato che diventerà fonte di maggior interesse: all’Autodromo Internacional do Algarve stanno mettendo in scena uno speciale Summer Fest che non riguarderà soltanto le contese di pista. L’evento comprenderà, infatti, aree cibo, concerti musicali, sessioni di autografi con giri del circuito e un tour della pista con bus ...