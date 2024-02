Sudakov | Juventus e Napoli più lontane | già attiva la clausola anti Serie A

Un movimento in entrata e uno in uscita: è quella l’idea della Juventus sul fronte calciomercato entro i prossimi giorni. Il club bianconero è al ... (calcioweb.eu)

E ora anche la strada che porta a Georgiy Sudakov si complica. Non che fosse mai stata in discesa. Ma pure in ottica futura il talento dello... (calciomercato)

Calciomercato Juve LIVE: tanti nomi in bilico per l’estate, c’è anche Chiesa in dubbio Di seguito tutte le trattative del calciomercato Juventus in tempo reale.

Hellas Verona-Juventus verrà arbitrata da Di Bello. Le designazioni arbitrali della 25a giornata di Serie A La Juventus tornerà in campo sabato alle 18 e sarà ospite dell'Hellas Verona. La gara del Bentagodi verrà arbitrata da Marco Di Bello, il quale verrà coadiuvato ...

Sudakov, la nuova speranza del calcio ucraino: sfida Juve-Napoli Georgiy Sudakov, centrocampista e numero 10 dello Shakhtar Donetsk, sarebbe sulla lista dei desideri di Napoli e Juve: valutazione monstre ...