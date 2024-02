Stupri a Caivano | confermati i domiciliari per uno dei maggiorenni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale del Riesame di Napoli (ottava sezione, collegio A, presidente Alessandra Consiglio) ha confermato gli arresticon braccialetto elettronico per il 19enne Pasquale Mosca, uno dei due(l’altro è Giuseppe Varriale, di 18 anni) coinvolto negli abusi sessuali di gruppi ai danni due due cuginette di 10 e 12 anni di, in provincia di Napoli. I giudici hanno rigettato l’appello con il quale la Procura di Napoli Nord chiedeva che il giovane, difeso dall’avvocato Giovanni Cantelli, tornasse in cella, dopo la scarcerazione disposta dal gip lo scorso 24 novembre. Il 19enne durante i due mesi trascorsi aiin una località che si trova a 700 chilometri da“ha rispettato le prescrizione impostegli, così dimostrando ...