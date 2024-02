Studio | IA generativa brucerà 20 milioni di posti di lavoro in Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Circa 20di lavoratori in Ue perderebbero il posto dia breve termine se non si prendono rapidamente delle precauzioni, vista la velocità di sviluppo dell'intelligenza artificiale. È quanto emerge da unodel Centres for European Policy Network (Cep), in cui si sottolinea come siano i lavoratori più qualificati quelli più esall'impatto della nuova tecnologia. Mentre i precedenti progressi tecnologici hanno aumentato le competenze dei dipendenti e quindi la loro produttività, la cosiddetta AIdistruggerà in modo irreversibile interi profili professionali, osservano i ricercatori. "Circa un posto disu dieci nell'Ue sarà direttamente interessato entro la fine di questo decennio. Lo spettro va dai manager e dai consulenti agli avvocati e agli ...