Straordinario fair play di Adrien Petit | si ferma prima del traguardo per soccorrere i ciclisti caduti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), della Intermarché-Wanty a pochi metri dall'arrivo della Clasica de Almeria, in Spagna, è sceso di sella perManuel Penalver, del Team Polti Kometa, caduto insieme ad altri duedurante la volata. Un gesto di straordinaria generosità che è stata celebrata con un post emblematico: "Rispetto!"

