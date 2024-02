Strage Samarate | figlio | ‘contro mio padre sentenza giusta’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 feb. (Adnkronos) – “E’ unagiusta, dolorosa per certi versi, ma sono sereno”. Sono le parole che Nicolò, sopravvissuto alladi, affida al suo avvocato Stefano Bettinelli a poche ore dallacon cui i giudici della corte d’Assise d’appello di Milano hanno confermato la condanna all’ergastolo per ilAlessandro Maja, già condannato in primo grado al massimo della pena per il duplice omicidio della moglie Stefania Pivetta, 56 anni, e della figlia Giulia di soli 16 anni e del tentato omicidio dello stesso Nicolò che porta ancora i segni dell?aggressione, a colpi di martello, avvenuta la notte tra il 3 e il 4 maggio del 2022 nella loro villa a(Varese). L'articolo CalcioWeb.