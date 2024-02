Strage familiare di Palermo e sette religiose | a Bergamo un ufficio per monitorarle

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) C’è l’ombra di una setta religiosa dietro alladi Altavilla Milicia () dove Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, nei giorni scorsi avrebbe ucciso la moglie Antonella Salamone e i due figli Emanuel di 5 e Kevin di 16 anni, salvando solo un’altra figlia 17enne che ha parlato di un esorcismo. “Mia moglie e i miei figli erano posseduti da Satana” avrebbe in effetti ripetuto più volte il presunto omicida ai carabinieri che l’hanno arrestato insieme a una coppia di conoscenti, che avrebbe avuto un ruolo nellaspingendo l’uomo a uccidere per liberare i familiari dal demonio. Un fenomeno diffuso in tutta Italia quello delle, tanto che secondo i dati dell’associazione Papa Giovanni XXIII che se ne occupa, ne esistono circa 500 con migliaia di adepti, e con numeri in ...