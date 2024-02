Strage di Samarate | ergastolo ad Alessandro Maja | uccise moglie e figlia a colpi di martello “Era capace di intendere e volere”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano – La Corte d’Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'per, l'interior designer che a maggio 2022 ha ucciso laStefania Pivetta e laGiulia nella villetta di famiglia a(Varese) riducendo in fin di vita il figlio Nicolò, unico sopravvissuto. I giudici hanno respinto la richiesta di una nuova perizia psichiatrica avanzata dall’avvocato Gino Colombo, difensore dell'uomo, che in primo grado era stato ritenutodie di. Istanza alla quale si è opposta la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, che ha chiesto di confermare la pena dell'stabilita in primo grado dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio. Le vittime, ...

