Strage di Samarate | confermato l’ergastolo per Alessandro Maja

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Corte d’Assise d’appello di Milano hala condanna ale ad un anno e mezzo di isolamento diurno per, il 60enne interior designer che, nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, uccise nella casa di famiglia a(Varese) la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta, di 56, a colpi di martello mentre stavano dormendo. L’unico superstite dellaè il figlio maggiore Nicolò, 23 anni, rimasto gravemente invalido. Il giovane non ha preso parte all’udienza perché ricoverato in ospedale per un nuovo intervento chirurgico programmato.Leggi anche: Orrore a Bolzano: fisioterapista accoltellata alla gola in garage. Caccia all’uomo… Il 60enne era in grado di intendere e volere “A causa del mio squilibrio emotivo ho cancellato ...