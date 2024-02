Strage di Samarate | confermato l’ergastolo per Alessandro Maja | uccise a martellate la moglie e la figlia di 16 anni

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Confermata la condanna alper l’interior designer,. Nella notte tra il 3 e il 4 maggio del 2022, l’uomolae la16enne. L’unico a scampare al massacro fu il figlio maggiore della coppia, Nicolò, rimasto gravemente invalido dopo l’aggressione del padre. Il legale dell’imputato ha già annunciato il ricorso in cassazione, sostenendo che il suo assistito soffra di una depressione con delirio distruttivo. Confermata la condanna alperNessuno sconto di pena per, l’interior designer di(Varese) che nel maggio di duefa ...

