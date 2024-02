Strage di Samarate | confermato l’ergastolo per Alessandro Maja Il figlio Nicolò | unico sopravvissuto | «È una sentenza giusta | anche se dolorosa»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sulladiarriva un nuovo capitolo e forse la parola fine:alla Corte d’Assise d’appello di Milanoper, il 60enne interior designer che, nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, uccise a martellate nella abitazione di famiglia, in provincia di Varese, la figlia sedicenne Giulia e la moglie Stefania Pivetta, di 56 anni. Al plurimo omicidio sopravvisse, ilmaggiore di 23 anni, rimasto gravemente invalido e oggi assente al processo perché ricoverato per un nuovo intervento chirurgico programmato. Oltre alla condannadovrà scontareun anno e mezzo di isolamento diurno. «È una, ...

