Strage di Samarate | condanna all' ergastolo anche in appello per Alessandro Maja

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - Non gli è bastato affidarsi a Gesù e dichiararsi pentito.nel processo di secondo grado, il geometra accusato del duplice omicidio della figlia Giulia, 16 anni, e della moglie Stefania Pivetta, 56 anni, e del tentato omicidio del figlio maggiore Nicolò, colpiti a martellate nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, nella loro villetta a, in provincia di Varese, è statoto all'. La prima sezione della Corte di assise didi Milano ha confermato la sentenza di primo grado che prevedeva il carcere a vita con l'isolamento diurno per 18 mesi. Decisione cheha accolto impassibile, in piedi accanto al suo difensore, l'avvocato Giulio Colombo. Solo un piccolo cenno di soddisfazione da parte di ...