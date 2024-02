Strage di Samarate | Alessandro Maja | “Non mi perdonerò mai”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Adoravo la mia famiglia: confido nel perdono di Gesù determinato dal mio pentimento”. Lo ha spiegato, l’interior designer che nel maggio 2022 ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, la figlia Giulia e ha ridotto in fin di vita il primogenito Nicolò, unico sopravvissuto allafamiliare avvenuta a(Varese).di, Nicolò: "L'ergastolo? Giusto così, nonmai mio padre" L'uomo, condannato all'ergastolo in primo grado, è intervenuto con una breve dichiarazione spontanea all’apertura del processo d’appello, a Milano. Ha riferito di aver agito in uno stato di “squilibrio emotivo” che lo ha portato a “cancellare la mia famiglia”. “Non riuscirò mai a perdonarmi - ha proseguito - e spero nella clemenza e ...

