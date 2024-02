Strage di Palermo | oggi le udienze di convalida per arresto di Barreca | Carandente e Fina

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È il giorno dell’udienza diper Giovanni, in stato di fermo per l’omicidio della moglie e di due dei tre figli, e dei suoi complici, Massimoe Sabrina. Dal carcere Pagliarelli di, tutti devono affrontare le accuse di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Possono decidere di non rispondere alle domande del gip.si dichiarano innocenti, mentreha in realtà già confessato: “Ho ucciso la mia famiglia, venite a prendermi", ha detto al telefono ai militari da lui stesso chiamati nella notte del 10 febbraio. Era convinto che il demonio si fosse impossessato della sua famiglia, sia della moglie Antonella Salamone (42 anni) che dei figli Emanuel e Kevin (5 e 16 anni). Solo la terza ...