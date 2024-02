Strage di Palermo | il vero demone si chiama maschilismo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’omicidio plurimo disui cui dettagli efferati indugiano morbosi i media più per ragioni di share e click che di reale utilità informativa, porta ad alcune non trascurabili considerazioni sul ruolo svolto dal tessuto sociale e istituzionale. No, non sto alludendo al patriarcato anche se la dura e cruda descrizione fattuale è ancora una volta: uomo che uccide moglie e figli. Il muratore diGiovanni Barreca ha ucciso moglie e due figli per un esorcismo finito in tragedia Certo, il movente è meno usuale dei consueti a cui siamo tristemente abituati: gelosia, fine di una relazione e affini. Eppure, anche nel delirante e settario fanatismo religioso che pare costituire allo stato attuale il movente di Giovanni Barreca e dei suoi ipotetici complici (anche loro afferenti alla costola scissionista della comunità evangelica di appartenenza) c’è ...