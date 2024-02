Strage di Palermo | Carandente e Fina non rispondono al Gip e si dichiarano innocenti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Massimoe Sabrina, i due palermitani accusati di avere avuto un ruolo nelladi Altavilla Milicia, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere questa mattina nel corso dell'udienza di convalida del fermo davanti alla gip di Termini Imerese, Valeria Gioeli. L'accusa, rappresentata dal sostituto Manfredi Lanza della procura della repubblica di Termini Imerese, ha chiesto la convalida del provvedimento e la conferma della custodia cautelare in carcere per i due, accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. La gip anche in questo caso, così come per Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime del triplice omicidio nella casa di Altavilla Milicia, si è riservato la decisione. Al termine dell'udienza i legali Vincenzo e Sergio Sparti hanno detto: "Confermiamo che i nostri assistiti si ...