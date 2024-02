Strage di Altavilla Milicia compiuta da Giovanni Barreca | tutto quello che non torna | la dinamica e i complici

Strage di Altavilla, indagati in silenzio davanti al Gip PALERMO – Hanno scelto il silenzio Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, accusati del triplice omicidio di Altavilla Milicia, che ha sconvolto la cittadina in provincia di Palermo. Oggi ...

Strage in famiglia: il legale di Barreca: "Non comprende la realtà" "Il mio cliente, che oggi si è avvalso della facoltà"di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, è sotto choc. Non si rende conto di quel che è accaduto. Mi ha ripetuto che vuole bene ...

Strage Altavilla Milicia, la madre di Antonella: “Per me è un omicidio programmato” Le parole a Mattino Cinque della madre di Antonella Salamone, uccisa dal marito insieme ai figli piccoli nel Palermitano ...