Strage di Altavilla Milicia | Barreca e la coppia hanno fatto scena muta davanti al gip

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il muratore 53enne accusato di aver ucciso la moglie e due figli ad, così come i coniugi e presunti complici si sono avvalsi della facoltà di non rispondere di fronte al giudice per le indagini preliminari.

Strage di Altavilla Milicia, parla la madre di Antonella Salamone: "Lei non voleva quelle persone in casa" Parla la madre di Antonella Salamone, prima vittima della strage di Altavilla Milicia: "Lui è stato plagiato, lei non voleva quella gente in casa" ...

Strage di Altavilla, Barreca e i due complici si avvalgono della facoltà di non rispondere ALTAVILLA MILICIA – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giovanni Barreca, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli di 16 e 5 anni Kevin ed Emanuel nel corso di ...

La strage di Altavilla Milicia, gli indagati restano in silenzio. Tutti i misteri ancora da chiarire I vicini della coppia arrestata: "Erano riservati e schivi" Si terrà mercoledì mattina alle 9:30 nel carcere Pagliarelli di Palermo l’udienza di convalida del fermo di… Leggi ...