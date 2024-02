Strage Altavilla Milicia | Barreca risponde al gip L’avvocato | “Voleva bene alla sua famiglia”

I riti di esorcismo sono volti alla liberazione dell'indemoniato, non al loro annientamento: per questo la strage compiuta da Giovanni Barreca non ... (fanpage)

Femminicidi, strage senza fine: da gennaio già dieci vittime L’11 febbraio a morire per mano di un uomo è Antonella Salamone, di Altavilla Milicia (Palermo). Oltre alla moglie, Giovanni Barreca, ha ucciso i due figli Emanuel e Kevin di 5 e 16 anni. Un'altra ...

Strage di Altavilla, tutto quello che non torna Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Lo cercava in casa ma il diavolo era lui: la strage in nome di Dio Esorcismi, torture e infine la morte per moglie e due figli, una strage che rivela il fanatismo religioso e l'ossessione per Satana ...