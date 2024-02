“Stone Cold” Steve Austin | “Mi piacerebbe affrontare CM Punk | lo stimo molto Vedremo…”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il ritorno di CMha aperto le porte a diversi dream match nella promotion durante la sua seconda run. Nel frattempo, “ha parlato di un potenziale scontro con il Second City Saint in occasione del suo rientro. Nel 2022,è uscito dal suo ritiro per un incontro nel main event di Night One a WrestleMania 38 contro Kevin Owens. Dopo aver sconfitto The Prizefighter,è apparso nella seconda serata per colpire con uno stunner Vince McMahon,Theory e Pat McAfee. Le sue parole Il WWE Universe ha chiesto a gran voce il ritorno del Texas Rattlesnake dopo il recente approdo di The Rock. Per promuovere l’imminente WWE 2K24 con ESPN, aè ...

Stone Cold riapre all'idea di avere un match contro CM Punk in WWE Steve Austin vs CM Punk, lo stesso Hall of Famer parla nella sua ultima intervista della possibilità di vederlo sui ring della WWE ...

WWE 2K24: il trailer "Showcase of the Immortals" mostra le leggende di WrestleMania WWE 2K24 mostra lo 'Showcase of the Immortals' con un trailer dedicato, contenente vari momenti con le leggende di WrestleMania.

WWE 2K24 Vetrina 2K... degli Immortals racconta 21 match iconici di WrestleMania Tra cui Hulk Hogan contro Andre the Giant, Stone Cold contro The Rock, The Undertaker contro Shawn Michaels e altro ancora.