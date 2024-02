Stoltenberg riunisce i ministri Nato a Bruxelles | Sulle spese militari alcuni alleati devono fare di più

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lo spauracchio di Trump riesce anche dove Putin ha fallito e costringe l’Europa a mettere le mani al portafoglio e ad aumentare ulteriormente la spesa militare. Idella difesa dellasono arrivati oggi aper il vertice ministeriale dell’Alleanza atlantica, un vertice interamente condiziodalle parole dell’ex presidente Usa. La minaccia di Donald Trump di non difendere un alleato da un attacco russo in caso le contribuzioni finanziarie all’alleanza non siano rispettate, infatti, è stata subito condannata dal presidente americano Joe Biden, che ha definito le sue parole “vergognose, scioccanti e anti-americane”. Tuttavia, gli strascichi di quelle parole rischiano di creare un solco in un'alleanza che fino a cinque anni fa era considerata “morta cerebralmente" ma che la guerra in Ucraina ha ...