Stati Uniti | identificato un caso di peste bubbonica | probabile contagio da un gatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un residente dell’Oregon è risultato affetto da, probabilmente contratta dal suo. È il primoconfermato neglidi questa rara malattia infettiva causata dal batterio Yersinia pestis. Lo riporta la Cnn. “Tutti i contatti stretti della persona sonoavvisati e gli sonoforniti i farmaci per prevenire l’infezione batterica” ha dichiarato il dottor Richard Fawcett, l’ufficiale sanitario della contea di Deschutes. Secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, gli antibiotici comuni come la gentamicina e i fluorochinoloni rappresentano il trattamento di prima linea per la. La persona contagiata è al momento sotto cura mentre ilnon è riuscito a ...