Star Wars | l' Ascesa di Skywalker | Ian McDiarmid rivela | Sì | Palpatine fa sesso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024): l'di: l'diha chiarito molti quesiti sulla trilogia sequel, ma ne ha sollevati altrettanti, in particolare sulla relazione parentale tra Rey (Daisy Ridley) e l'Imperatore. Essendo Rey nipote dell'oscuro villain, in molti si sono posti la stessa domanda: mafa? Durante una recente intervista con Empire, l'attore Ian, interprete di, ha detto la sua sulla vita sessuale del suo villain, ammettendo la capacità del personaggio di riprodursi. "Ma sì, fa", ha detto alla rivista. "È un'idea orribile pensare chefaccia ...

L'attore Diego Luna ha voluto condividere un post sui social per ringraziare la troupe e il cast della stagione 2 di Andor , le cui riprese si sono ... (movieplayer)

The Acolyte , la nuova serie di Star Wars ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, arriverà quest'estate su Disney+ . The Acolyte , la nuova serie ... (movieplayer)

Donald Glover si occuperà attivamente, insieme al fratello, della sceneggiatura del film incentrato su Lando Calrissian. Ovviamente tornerà anche in ... (screenworld)

Samuel L. Jackson riprenderebbe volentieri i panni di Mace Windu in una serie tv dedicata al personaggio. Prima che Samuel L. Jackson diventasse ... (movieplayer)

The Mandalorian & Grogu, Pedro Pascal rompe il silenzio sul film: tornerà sotto il casco Pedro Pascal ha parlato per la prima volta di The Mandalorian & Grogu, ecco che cosa ha detto l'interprete di Din Djarin.

