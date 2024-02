Stadio Maradona | sorgono problemi dal Comune | “Non si farà”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ancora caos spondain quel di Napoli. Le dichiarazioni dell’Assessore non fanno di certo sorridere gli azzurri, giunti d’innanzi all’ennesima porta chiusa. Tra le numerose macerie generate dall’attuale stagione del Napoli, peggior Campione d’Italia della storia giunti a questo punto del campionato, è apparsa senz’altro ridondante la questione. Fra litigi-De Laurentiis, danni alla copertura in occasione di Napoli-Cagliari e la possibilità di esclusione fra le sedi di Euro2032 infatti, ilè stato al centro della bufera per lunghi tratti dell’annata. Il tutto, alimentato quindi dalle odierne dichiarazioni, che non hanno di certo fatto sorridere la città e i tifosi partenopei. Niente aiuti dal Governo, ilresta un caso Nuovoo ...