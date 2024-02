Sport in tv oggi mercoledì 14 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)14, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul torneo di tennis di RotterdamJannik Sinner farà il proprio ritorno in campo, dopo la vittoria degli Australian Open 2024. L’altoatesino affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp e non sarà un esordio semplice. Ancora più impegnativo sarà il match che attende Lorenzo Sonego, opposto al bulgaro Grigor Dimitrov. A Delray Beach di scena anche Matteo Arnaldi. Settimana ricca dicon i Mondiali di nuoto a Doha (Qatar) in primo piano, con gli azzurri a caccia di ...