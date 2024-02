Spezia-Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I liguri per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, i veneti per riprendere la marcia verso i playoff.si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 14 presso lo stadio Picco: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono reduci da due pareggi e una vittoria, ma sono ancora seriamente coinvolti nella lotta per non retrocedere. La squadra di D’Angelo è penultima con Ascoli e Ternana a 22 punti, a meno cinque dalla salvezza diretta. I veneti hanno perso lo smalto di circa di un mese fa quando avevano ottenuto sette vittorie e due pareggi. La squadra di Gorini è reduce infatti da quattro sconfitte consecutive nelle ultime cinque che l’hanno fatta sprofondare al settimo posto. LE ...