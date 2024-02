Spending review per la società Ponte | la Lega ritira emendamento

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non ci sarà lo slittamento al 2027 dellaper lasullo Stretto proposta dallaattraverso unal decreto Milleproroghe. A quanto si apprende da fonti parlamentari, l'è statoto durante l'esame da parte delle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali della Camera, proseguito nella notte. Il governo aveva dato parere contrario.

Serviranno 54 provvedimenti attuativi per rendere pienamente operativa tutta la legge di Bilancio. Di questi, la Manovra stessa stabilisce che 6 ...

Ponte sullo Stretto, ennesimo schiaffo di Meloni a Salvini, spending review sulla società incaricata dell’opera Palazzo Chigi blocca la norma che escludeva la società incaricata della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina dalla spending review.