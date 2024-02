Speed skating | Francesca Lollobrigida rinuncia ai Mondiali 2024 Laura Peveri a Calgary

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La stagione si chiude qui.non competerà a(Canada), sede deidisulle singole distanze. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval da domani al 18 febbraio saranno in palio le medaglie eha deciso dire. Una scelta, concordata con la Federazione e lo staff tecnico, in funzione di quanto riguarda il suo privato.ha deciso di non dare seguito a un’altra trasferta per ritagliarsi un po’ di spazio per sé e i suoi cari e non accumulare altre fatiche con il piccolo Tommaso al seguito, onnipresente nelle gare a cuiha preso parte. Una decisione dettata dalle priorità: più importante gareggiare in Coppa del Mondo per ...