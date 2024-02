(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La superficie forestale inè di 619.726 ettari e ricopre il 26% delregionale. È quanto emerge dal report sullo stato delleinpresentato dall'Ersaf-Ente regionale per i servizi all'agricoltura e allein commissione Agricoltura Numeri che fanno dellala quarta regione forestale d'Italia, dopo Piemonte, Toscana e Sardegna. "– sottolinea il presidente della commissione Agricoltura, Floriano Massardi (Lega)- svolgono importanti funzioni di produzione, protezione, benessere sociale e conservazione della biodiversità. È, pertanto, necessario pianificare gli interventi in modo che i prelievi di massa legnosa siano sostenibili, favorendo in questo modo la stabilità e la qualità dei ...

Sorpresa, la Lombardia è sempre più verde: boschi e foreste ricoprono oltre un quarto del territorio Una superficie pari a 619.726 ettari, in grado di assorbire ogni anno 3 tonnellate e mezzo di anidride carbonica. Nell’ultimo decennio una crescita del 2,7% ...

Sorpresa nella gara pubblicitaria della Regione Calabria da 47 milioni di euro: Ryanair in testa nei quattro lotti La compagnia aerea è in pole nel bando per l’affidamento di servizi di marketing digitale turistico per la promozione della “Destinazione Calabria”. Il contratto è triennale ...

Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sempre più innamorati: per la ballerina ci sarebbe una sorpresa in arrivo Nelle nuove foto del settimanale di Chi, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sono sempre più innamorati e per la ballerina potrebbe esserci una sorpresa in arrivo!