Sophie Codegoni | sul presunto ritorno di fiamma con Alessandro Basciano | le parole della ragazza

Nell’ultimo periodo si è parlato insistentemente di un presunto ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano . Gli ex volti di Uomini ... (isaechia)

Sophie Codegoni ha chiarito in che rapporti sono ora lei e Alessandro Basciano , svelando se le insistenti voci di un ritorno di fiamma che stanno ... (anticipazionitv)

Sophie Codegoni su Basciano: "C'è voglia di stare bene per Celine" due si erano lasciati per presunti tradimenti di lui. Ad oggi la l'influencer ha dichiarato che la rabbia è passata e insieme stanno lavorando per essere dei buoni genitori ...

Sophie Codegoni conferma il ritorno con Alessandro Basciano: "Passata la rabbia, vogliamo stare insieme" Alcuni follower avevano notato gli inidizi di un possibile ritorno di fiamma (come la stessa foto della bambina sui loro profili social) e ora è l'influencer a confermarlo: "Dopo la rabbia torna la ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo vicini L'ex tronista fa chiarezza La loro storia si è conclusa nell'ottobre scorso e i due si sono attaccati a più riprese con rivelazioni pungenti in tv. Il loro rapporto oggi continua, ma in maniera diversa, solo per il bene della f ...