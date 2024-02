Sophie Codegoni su Alessandro Basciano | “Torna la voglia di stare insieme”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ta a parlare del suo rapporto con. Intervistata da EG Magazine durante la settimana di Sanremo, l’influencer ha dichiarato che la rabbia iniziale si sarebbe affievolita e che i due potrebbero pensare are. “Siamo due genitori, la cosa che ci interessa più in assoluto è avere una situazione serena”, ha detto al magazine. “Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale,la maturità e ladi, soprattutto per il bene di Celine”, ha poi concluso l’influencer, dichiarando di voler tutelare la piccola Celine Blue, nata a maggio 2023. ...

Nell’ultimo periodo si è parlato insistentemente di un presunto ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano . Gli ex volti di Uomini ... (isaechia)

Sophie Codegoni ha chiarito in che rapporti sono ora lei e Alessandro Basciano , svelando se le insistenti voci di un ritorno di fiamma che stanno ... (anticipazionitv)

Amici 23, Ayle riammesso tra la rabbia dei compagni, Mida scrive per Gaia Attesissima la nuova puntata del daytime di Amici 23 di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, su Canale 5. Il motivo per tutti i fan del talent riguarda la situazione di Ayle che è rimasta ancora in sospe ...

Sophie Codegoni, sul presunto ritorno di fiamma con Alessandro Basciano: le parole della ragazza Dopo i recenti rumor che la vedevano nuovamente al fianco di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha deciso di intervenire sui social. L'ex volto del GF ...

Sophie Codegoni commenta il rapporto con Alessandro Basciano: “È tornata la voglia di stare insieme” L'influencer apre una porta verso la riconciliazione. Per Sophie Codegoni e il suo ex compagno c'è spazio per un secondo tempo