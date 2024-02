“Sono in aereo e un bimbo urla così da ore | la mia palpebra sta iniziando a tremolare” | il video del tiktoker Henry Beasley diventa virale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Ragazzi com’è andato il vostro volo?“. È la didascalia di unpostato su TikTok da, musicista della band Balu Brigada. Nel filmato si vede l’uomo ine in sottofondo si sentono ledi un bambino.forti che sembrano quasi fake. Secondoil neonato, che si trovava a poche file da lui, avrebbeto ininterrottamente per quasi 20 ore (lui dice 29 ma c’è chi fa notare che “una trattalunga non esiste”), dalla Nuova Zelanda alla Germania. Il musicista sembra prendere tutto con filosofia, fino a quando ladi un occhio inizia a muoversi involontariamente. “Prestazione stellare, resistenza incredibile”, la scritta alla fine del. Moltissimi i ...

L'articolo Aereo precipitato in Russia , Mosca : l’equipaggio e tutti i passeggeri sono stati uccisi proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (ilfogliettone)

Lorenzo Riggi di Geopolitica.info in esclusiva ai nostri microfoni: “La versione della Russia sul numero dei passeggeri a bordo non mi ... (notizie)

Il velivolo militare russo si è schiantato il 24 gennaio nella regione di Belgorod . Trasportava prigionieri ucraini. Non si sa cosa sia successo, ... (internazionale)

Grande polemica per la decisione della compagnia di bandiera. Ma ci sarebbe un motivo dietro la bilancia presente in aeroporto C'è una compagnia aerea che tra le sue regole ha quella di pesare i passeggeri prima dell'imbarco. Finnair lo fa su base volontaria e in forma anonima ...

Paga 7.000 euro per andare a New York, ma l’aereo non esiste Bisogna stare molto attenti alle truffe online. Si acquistano servizi e prodotti inesistenti pensando di fare affari e i truffatori sul web sono sempre più agguerriti. Questa volta la truffa è avvenut ...

Torna il collegamento aereo tra Perugia e Olbia Torna il collegamento aereo tra Perugia e Olbia. Ad annunciarlo sono AeroItalia e Sase, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria. La rotta sarà operativa a partire dal 3 giugno ...