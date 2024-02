Sondaggi politici elettorali oggi 14 febbraio 2024 | calano tutti i principali partiti ad eccezione di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)14addi Lega e: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, Fdi perde lo 0,2 per cento arretrando al 27,9%. Anche Movimento 5 Stelle e Lega perdono la stessa percentuale scendendo rispettivamente al 15,7 e all’8,3 per cento. Va peggio al Partito Democratico che invece arretra dello 0,3 per cento. Il partito guidato da Elly Schlein è ora al 19,7%, a 10 punti ...