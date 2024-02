Sondaggi politici | cresce il M5s | nel centrodestra solo la Lega guadagna consensi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'ultimoo di Bidimedia mostra una lieve crescita di fiducia nel governo Meloni. Nella maggioranza salela, in calo Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Prosegue il calo di Fratelli d'Italia di Meloni , che rimane comunque primo partito. In risalita Pd e Lega. continua a leggere (fanpage)

cala ancora Fdi, crescono Pd e Verdi / Sinistra Italiana : è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Tecné per l’agenzia ... (tpi)

Momento difficile per i principali partiti italiani: Fratelli d'Italia perde punti, e il Pd fa anche peggio. In calo anche Lega e M5s, solo Forza ... (fanpage)

n una settimana caratterizzata da turbolenze per diversi dei principali movimenti politici italiani, emerge la resilienza di Forza Italia che si ... ()

Desyree Amato scampata alla furia dell'ex a Cisterna di Latina: come ha fatto a salvarsi da Christian Sodano Desyree Amato, la ragazza di Cisterna di Latina scampata alla furia dell’ex fidanzato Christian Sodano, è riuscita a fuggire dopo essersi nascosta ...

SONDAGGIO - Bufera su Mara Venier e Rai dopo il comunicato dell'ad Sergio letto a Domenica In: che ne pensate Bufera su Mara Venier e l'ad Rai, Roberto Sergio, dopo il comunicato letto in diretta a Domenica In nel post Sanremo 2024: cosa ne pensate

Strage di Samarate, confermato l'ergastolo per Maja Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!