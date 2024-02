Sollevamento pesi | Massidda quarto agli Europei nella -67 kg Argento di strappo per l’azzurro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lo slancio condanna Sergioalposto in occasione dei Campionati2024 di, in gara eccezionalmente per la categoria non olimpica -67 kg, ha dovuto cedere il passoavversari dopo aver realizzato una bella prova di, dov’è arrivato l’. L’inizio è ottimo per il sardo, bravo ad alzare al primo tentativo la misura di 135 kg, fallendo poi la seconda chance di 140 kg ma raddrizzando il tiroterza uscita, dove ha tirato su 141 kg. Più falloso il secondo segmento dove, a seguito degli ottimi 162 kg inaugurali,ha sbato le ultime due occasioni, fermandosi così a 303 kg totali, uno in meno del turco Ferdi ...

