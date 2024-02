Siulp Pensionati Taglio del nastro nel sindacato

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)dellunedì per ilVarese, primoche rappresenta all’interno delgli agenti in pensione. Una novità presentata da Paolo Macchi, segretario generale provinciale del, principaledella Polizia di Stato. Già avviato il tesseramento. "La tutela, la consulenza e la vicinanza in questa ultima fase della carriera lavorativa era qualcosa di cui sentivamo la mancanza - ha spiegato Macchi - Serviva un’organizzazione strutturata e competente che colmasse le distanze dalle istituzioni e si facesse portavoce verso Prefetture, Inps e Governo delle problematiche incontrate da chi aveva servito lo Stato per oltre quarant’anni e d’un tratto si ritrovava senza riferimenti e sempre più distante dall’amata ...

