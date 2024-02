Situazione seria | Cecchi Gori in terapia intensiva | cosa trapela

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ore di preoccupazione per Vittorioricoverato inal Policlinico Gemelli di Roma. A dare la notizia è stata Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. L'imprenditore, ex politico e produttore cinematografico sarebbe stato ricoverato all'inizio della settimana per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da parte del Policlinico c'è il massimo riserbo, ma da indiscrezioni che filtrano da persone vicine apare che il quadro di instabilità clinica sia molto serio, rivela l'inviata della trasmissione di Rai 1 Giovanna Savini. ??ULTIM'ORA: Vittorioricoverato inal Policlinico Gemelli di Roma. Tutti gli aggiornamenti in diretta a ...

Non diamo notizie di suicidio, in genere. Questa è un’eccezione. Titolare di una masseria , il sessantenne di Laterza aveva contratto un ... (noinotizie)

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli: “Situazione molto delicata” Vittorio Cecchi Gori, noto produttore di grandi film e spettacoli italiani, da lunedì si trova ricoverato al policlinico Gemelli di Roma ma nella notte tra lunedì e… Leggi ...

Come sta Vittorio Cecchi Gori, ricoverato in terapia intensiva: “Situazione molto delicata” Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha reso noto in diretta la conduttrice di Storie Italiane, su Rai1, Eleonora Daniele. L’imprenditore è stato r ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: "Situazione delicata" ROMA - Vittorio Cecchi Gori, 81 anni, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. A dare l'annuncio il press agent Angelo Perrone che, in diretta a Storie Italiane in onda su Rai ...