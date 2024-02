S’interrompe lo sciopero Bozza d’intesa con Mle dopo il vertice col prefetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si è concluso ieri sera,cinque giorni, lodei lavoratori di Mle, sostenuto dai sindacati di base Cub Trasporti, Flai, Usb e Adl , obiettivo ottenere miglioramenti al contratto nazionale, ritenuto insoddisfacente, come già avvenuto con Alha, il 26 gennaio scorso, richieste che fino a ieri non erano state accolte da Mle. Nel tardo pomeriggio ieri a Varese in Prefettura è stato raggiunto un accordo tra le parti, che si ritroveranno venerdì 16 febbraio nella sede di Enac a Malpensa. I dipendenti erano pronti a continuare l’agitazione, ma ieri mattina è arrivata la convocazione a Varese da parte delSalvatore Pasquariello, al tavolo le sigle di base che hanno sostenuto lo, le altre forze sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Sea, le aziende di handling che operano in aeroporto, Enac. La ...