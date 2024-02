Sinner vince ancora Passa il primo turno a Rotterdam in due set

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - Esordio sul velluto al torneo Atp 500 diper Jannikfavorito del tabellone e fresco vincitore degli Australian Open a gennaio. Il numero 4 del mondo, finalista qui nel 2023 (sconfitto dal russo Daniil Medvedev) si e' imposto alsull'olandese Botic van de Zandschulp col punteggio di 6-3/6-3 in un'ora e 26 minuti di gioco. Il numero uno azzurro era al suomatch dopo la vittoria di Melbourne, Slam cominciato proprio con un successo sullo stesso avversario di oggi altornera' in campo gia' domani contro il francese Gael Monfils, match che vale la qualificazione ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE ... (oasport)

Sinner, debutto sul velluto a Rotterdam: chi sfida agli ottavi ROTTERDAM (Olanda) - Debutto vincente e convincente per Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Rotterdam. Dopo l'Australian Open il tennista azzurro ha battuto nuovamente il beniamino di casa Botic Van de ...

È subito Sinner show: il recupero in lob fa impazzire Rotterdam E' subito Sinner all'Atp 500 di Rotterdam: a distanza di 17 giorni dal trionfo in finale contro Medvedev agli Australian Open l'altotesino fa impazzire il Centrale vincendo un punto da sogno contro ...

Atp Rotterdam: Sinner vince al rientro dopo il successo in Australia Rientro sui campi con successo per Jannik Sinner reduce dalla vittoria degli Australian Open. L'altoatesino ha battuto in due set (6-3 6-3) l'olandese Botic Van de Zandschulp nel suo primo impegno all ...