Sinner-Van de Zandschulp | ATP Rotterdam | ultime e diretta TV

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Questa sera, con orario d’inizio stimato per le 19.30, Jannikaffronta Botic Van denella partita valida per i sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di. Una sfida da non perdere, soprattutto perché per la prima volta l’altoatesino scenderà in campo da campione di slam. Vietato però ancorarsi a ciò che fa parte già del passato, seppur recente, ma occhi e testa sul prossimo obiettivo, in una stagione che sarà ricca di impegni. Ecco dunque quali sono lenovità sul match e dove vedere in-Van de-Van de, ATP: leCrediti foto: JannikFacebookEvoca dolci ricordi il primo e finora ...

