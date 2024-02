Sinner torna e vince Ma io che devo fare? Van de Zandschulp sconvolto | punto da fantascienza | Video

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Riparte da come aveva lasciato, Jannikndo e dando spettacolo. Dopo aver trionfato agli Australian Open, il 22enne di San Candido supera agilmente anche il primo turno del Torneo Atp 500 di Rotterdam, in Olanda, approdando così agli ottavi. Niente daper il beniamino di casa Botic Van de, numero 66 al mondo, sconfitto in due set con il punteggio di 6-3 6-3.prosegue la sua scia di vittorie (ultima sconfitta a dicembre, nella finale delle Atp Finals di Torino contro Nole Djokovic). Per la cronaca, il povero Van deaveva perso conanche a Melbourne con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Tutto sommato, visto il cammino dell'altoatesino, già quella era stata una sconfitta più che onorevole. A Rotterdam, l'olandese ...

Nel periodo 11-18 febbraio 2024 continua la grande stagione di Tennis su Sky Sport , in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ATP e WTA; ... (sportintv.eu)

Jannik Sinner si prepara per il via ufficiale del torneo ATP 500 di Rotterdam . Il cemento indoor olandese sarà lo scenario ideale per rivedere in ... (oasport)

Jannik Sinner è pronto a torna re in campo all'Atp 500 di Rotterdam con un solo obiettivo: vincere per diventare numero 3 del ranking mondiale. Ecco ... (ilgiornale)

(Adnkronos) – Rientro in forma smagliante per Jannik Sinner , stavolta sul cemento indoor dell'Atp di Rotterdam dopo la terra rossa australiana. Botic ... ()

LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-3, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 0-30 Doppio fallo piuttosto vistoso commesso da Sinne ...

Jannik torna in campo dopo la vittoria dell'Australian Open. Di fronte ha l'olandese, già affrontato proprio in Australia Jannik torna in campo dopo la vittoria dell'Australian Open. Di fronte ha l'olandese, già affrontato proprio in Australia ...

Tennis, Atp Rotterdam: Sinner batte van de Zandschulp e vola agli ottavi, Sonego out L’altoatesino elimina l’olandese in un ora e ventisei minuti con il punteggio di 6-3, 6-3 ...