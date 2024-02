Sinner | salto in classifica ATP | l’annuncio fa sognare

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Jannikè pronto a salire ancora inATP: l’obiettivo è arrivare dove nessun altro italiano era mai riuscito Dopo aver vissuto emozioni fortissime agli ultimi Australian Open, conclusi con lo straordinario successo di Jannikin finale contro Daniil Medvedev, i tantissimi tifosi del tennista altoatesino sono pronti a seguire di nuovo le sue prodezze in terra olandese.è infatti impegnato nel torneo ATP 500 di Rotterdam, un evento che può regalare un grande sogno a Jannik e a tutti i suoi fan.ha nel mirino la top 3 del ranking ATP – Foto ANSA (Cityrumors.it)Nell’eventualità in cuiriesca a fare suo anche il torneo di Rotterdam, infatti, si spalancherebbero per lui le porte della top 3 nel ranking ATP. Dato il forfait di Medvedev, assente in ...

LIVE Sinner-Van de Zandschulp, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: l’azzurro torna in campo da campione Slam! Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp. Si tratta del primo match da campione Slam per Jannik ...

Atp 500, una storia italiana: Sinner da record È la terra di mezzo. Non sono gli Slam e non sono i Masters 1000, ma spesso godono del privilegio di poter ospitare alcuni dei migliori giocatori ...

Sinner: “Ora gli avversari mi conoscono, non hanno niente da perdere” Home » Canali » Sport » Sinner: “Ora gli avversari mi conoscono, non hanno niente da perdere” ROMA – Jannik Sinner non è andato a Sanremo, ma nemmeno dalla sua famiglia. “No, non ho ancora potuto vede ...