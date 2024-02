Sinner-Monfils ATP Rotterdam 2024 | orario della prossima partita e dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Jannikscenderà in campo contro Gaelnegli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Il match si giocherà giovedì 15 febbraio e inizierà alle ore 19:30. Diretta TV su Sky.

LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-3, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE 20.30 0-30 Doppio fallo piuttosto vistoso commesso da Sinne ...

ATP Rotterdam, il programma di giovedì 15: Dimitrov, Rune e Hurkacz in sessione diurna. Un eventuale Sinner-Monfils in serata Il vincente di Sinner/van de Zandschulp aprirà la sessione serale opposto a Gael Monfils non prima delle 19.30 ...

Sinner-van de Zandschulp in diretta all’ATP Rotterdam: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sinner affronta van de Zandschulp nel primo turno del torneo ATP Rotterdam di tennis: in palio la qualificazione agli ottavi di finale contro Monfils ...