Sinner | Alcaraz getta la spugna | annuncio clamoroso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), l’ascesa del tennista altoatesino inducea rassegnarsi una volta per tutte: l’dell’iberico. Al cemento indoor di Rotterdam ha preferito la terra rossa dell’Argentina. È da lì, da Buenos Aires, che Carlosha deciso di ricominciare una volta archiviata – e, si spera, smaltita – la dolorosa sconfitta subita per mano di Alexander Zverev ai quarti di finale degli Australian Open. Carlos(AnsaFoto) – ilveggente.itL’iberico era parso sotto tono ed era stato subito evidente che in quell’occasione sarebbe stato il tedesco ad avere la meglio, in barba a qualunque pronostico. Più in generale, tuttavia, sono in tanti a ritenere che il fenomeno di Murcia abbia perso un po’ dello smalto che lo ha contraddistinto sin da quando, giovanissimo ma per ...

Atp Rotterdam: Sinner vince al rientro dopo il successo in Australia Rientro sui campi con successo per Jannik Sinner reduce dalla vittoria degli Australian Open. L'altoatesino ha battuto in due set (6-3 6-3) l'olandese Botic Van de Zandschulp nel suo primo impegno all ...

Esordio vincente per Sinner a Rotterdam: van de Zandschulp out Esordio vincente per Jannik Sinner nell'ATP 500 di Rotterdam: il vincitore degli Australian Open ha battuto Botic van de Zandschulp.

Struff si giustifica: "Non tutti sono precoci come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz" Su questo tema si è soffermato Jan-Lennard Struff, che invece ha trovato la sua maturità più in là con gli anni. Il tennista tedesco ha citato un giocatore che sta stupendo tutti alla veneranda età di ...