Siniscalchi e il diritto di difesa ad ogni costo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non è un caso che sia morto sul “campo” per parlare di Costituzione e partecipazione. Vincenzoha percorso decenni di cultura deldelle persone, non solo quelle famose ma anche disoccupati e operai. Da Diego Maradona a Ciriaco De Mita passando per il “Soccorso rosso” dove non ebbe paura di schierarsi per i diritti di sovversivi e brigatisti. E sedette anche tra i banchi del Parlamento nella XIV legislatura come indipendente nel gruppo dell’Ulivo di Romano Prodi. A ricostruire alcuni tratti della figura di avvocato e a riflettere sull’eredità di alcune battaglie sulla giustizia è la penalista Elena Coccia (nella foto), esponente storica dei Giuristi Democratici ed ex presidente del Consiglio comunale di Napoli, oggi è segretaria Prc in Campania. Cosa ha rappresentato la figura di Vincenzo ...