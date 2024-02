(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Da quest’anno diventareo assessore vale molto di più. E non si parla di prestigio o responsabilità, ma di indennità, per una cifra che si attesta, per il, intorno al 50% in più netto al mese rispetto al 2022. Un "bonus" importante che rende ancora più pesanti, sotto tutti i punti di vista, gli incarichi pubblici mentre si accende la corsa verso le candidature a, con il solo centrodestra che ha sciolto le riserve puntando sull’ex assessore di FdI Gianni Cenni. Che cosa è successo? Da gennaio 2024 è andata pienamente a regime la norma inserita nella legge di bilancio 2022 che ha fissato le indennità di servizio dei sindaci dei comuni sopra i 100.000 abitanti (Prato ha da poco sfondato il muro dei 200.000 residenti) all’80% di quanto percepito dal presidente della Regione. Di fatto dallo scorso mese ...

“La mia candidatura alla presidenza della Regione Umbria resta assolutamente in campo , così come quella di Stefano Bandecchi alle elezioni ... (ilfattoquotidiano)

Crisi politica a Pomezia e nuovi equilibri da ritrovare in pochissimo tempo – e necessariamente – per la maggioranza. La Giunta del Sindaco Felici ... (ilcorrieredellacitta)

Firenze , 11 febbraio 2024 – Firenze in lutto per la morte, a 85 anni, dell’ex parlamentare Giuseppe Matulli, a lungo leader della Democrazia ... (lanazione)

E' morto a 85 anni Giuseppe Matulli , per tutti Beppe, a lungo punto di riferimento nella politica fiorentina, toscana e anche nazionale. Ex deputato ... ()

Sindaco e vice, lo stipendio sale. Nessun ritocco per i consiglieri Da quest’anno diventare sindaco o assessore vale molto di più. E non si parla di prestigio o responsabilità, ma di indennità, per una cifra che si attesta, per il sindaco, intorno al 50% in più netto ...

I piccoli assi della scherma. Due maceratesi al top Grande entusiasmo alla bocciofila di Sambucheto nel week end dedicato alla scherma giovanile. Circa 200 atleti dai 6 ai 14 anni sono scesi in pedana per le gare regionali. Tutte le società marchigiane ...

Rischio alluvioni sulla 71. Al via cinque interventi Più sicurezza idrogeologica, soprattutto lungo la Sr 71: partono due investimenti da oltre 350mila euro finanziati dal Pnrr. Il Comune di Castiglion Fiorentino approva due progetti esecutivi per contr ...