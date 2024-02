Simona Tagli attacca Greta Rossetti | Signorini | “Usa le sue curve per sedurre? Lo facevi anche tu”

Grande Fratello, Greta Rossetti: "Non faccio la vittima, non devo piacere a tutti" (VIDEO) Stasera, mercoledì 14 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Nell'attesa, l'ex giovane tentatrice Greta Rossetti si è lasciata andare a ...

Grande Fratello, diretta 36a puntata – Vittorio pronto a rientrare per un faccia a faccia con la casa Serata di San Valentino con il Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella ...

Simona Tagli contro Greta Rossetti, la mamma chiede provvedimenti: «Come si permette Fatemi entrare, la sistemo io» Nonostante oggi si festeggi San Valentino, all'interno della casa del Grande Fratello, di amore sembra essercene davvero poco. I gieffini, infatti, continuano a battibeccare tra di loro e anche ...