Simona balla ancora sul mondo Quadarella | bis iridato nei 1 500 | E pensare che non volevo venire Tanta fatica | dedica a me stessa»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) NUOTO di Paolo Grilli E’ un oro abbagliante, quello di(foto) nei 1.500 stile ai Mondiali di Doha. Un trionfonon arriva a caso, un bis poi è roba per pochi eletti: solo Federica Pellegrini, nella storia azzurra in vasca, era riuscita a confermarsi sul tetto delnellagara, i suoi 200. Ieri in vasca non c’era Katie Ledecky, è vero. Come anche a Gwangju 2019, quandoportò il record italiano a 15’40”89 garantendosi il successo. Ma la fuoriclasse statunitense, nel rinunciare a questo appuntamento con le altre big, avrà pensato che avrebbe tolto troppe energie per la preparazione olimpiche, e l’assenza non può mai essere un merito (senza contare che ora ha perso dopo tredici anni l’imbattibilità negli 800 stile). Torniamo quindi ai meriti ...