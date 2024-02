Sigarette a tabacco riscaldato | multa dell’Antitrust a Bat e Amazon per pubblicità ingannevole

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust ha comminato una sanzione di 6 milioni di euro a British American Tobacco Italia e di 1 milione di euro adEU per pratiche pubblicitarie fuorvianti riguardanti i dispositivi aGlo Hyper X2 e Glo Hyper Air. Tali pratiche sono state condotte attraverso cartelloni pubblicitari, spot cinematografici e sui rispettivi siti web, sia quello di Glo che di.it. Secondo quanto dichiarato dall’Autorità in un comunicato, le società hanno promosso tali dispositivi “negando, omettendo o non evidenziando informazioni cruciali riguardanti il consumo di/nicotina associato all’uso dei dispositivi e la loro vendita vietata ai minori”. La decisionee il precedente nel 2021 L’Autorità ...